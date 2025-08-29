El Barcelona, pendiente del futuro de Fermín y de la rodilla de Gavi

El futuro de Fermín sigue siendo incierto. EL Barcelona necesita salidas para poder terminar de inscribir a todos los jugadores que faltan, pero el jugador todavía no se ha pronunciado, como ha informado Victor Navarro.

Por ahora, ha llegado una oferta del Chelsea por tan solo 40 millones de euros, una cifra muy alejada de lo que pedía el Barcelona. Ahora falta que Fermín pida salir del club, algo que no parece muy probable. De esta forma, se abrirían las negociaciones.

Eso sí, después del sorteo de la Champions de este jueves, en el que han coincidido los dos equipos, el Barcelona tiene claro que no puede reforzar a un rival a bajo coste.

En estos momentos, el Barcelona ha podido seguir inscribiendo a otros jugadores después de un nuevo aval de cinco millones -ya hubo uno de siete hace unas semanas-. Con esto, el Barça ha podido inscribir a Martín, jugador del filial, y además, ya le ha adjudicado el dorsal '18' a Gerard Martín, que también estaba esperando a ser inscrito.

EFE Fermín López celebra un gol con la camiseta del Barcelona en esta pretemporada.

la rodilla de gavi

El otro problema con el que se ha encontrado este viernes el equipo azulgrana, es que Gavi ha tenido que abandonar el calentamiento después de hacerse daño en la rodilla, como ha avanzado Catalunya Radio y ha podido confirmar Víctor Navarro.

Cordon Press Gavi, en el partido ante el Betis

Aunque no se ha sabido en qué rodilla se ha hecho daño, hay que recordar que el jugador estuvo un año alejado de los terrenos de juego por una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco latera.

Se espera que le hagan más pruebas para saber si existe alguna lesión y, si fuera así, poder conocer el alcance de la misma. Por esto, está en duda la participación del jugador en el partido frente al Rayo Vallecano de este domingo a las 21:30h.