La propuesta del Chelsea para tratar de seducir a Fermín: El doble de sueldo y titularidad garantizada

El Chelsea está muy interesado en Fermín López, centrocampista onubense del Barcelona. No han presentado oferta formal, pero están dispuestos a pagar más de 50 millones de euros por él. Desde Londres respetarán los tiempos del jugador y solo se moverán si el propio Fermín comunica a su club que quiere marcharse. Si llega ese punto el Chelsea ira con todo y hablará directamente con el Barça para cerrar la operación antes de que finalice el mercado el lunes 1 de septiembre.

EFE Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

Según ha contado Helena Condis, el jugador le está dando vueltas a la propuesta blue y podría replantearse un futuro que siempre había querido que fuera blaugrana. El Chelsea está haciendo mucha fuerza y a nivel económico le ofrece más del doble de lo que gana en Barcelona, que son 6 millones de euros brutos. Además, a nivel deportivo Enzo Maresca le garantiza la titularidad cuando en su equipo, por ejemplo, en el último encuentro no jugó ni un minuto y tuvo que ser consolado por Flick en el banquillo.

Este miércoles el jugador ha entrenado con normalidad, mientras su entorno sigue en conversaciones con el Chelsea. Antes de este jueves deben comunicar al club inglés si dan luz verde a la operación o si deciden que Fermín siga en el Barcelona. La entidad culé, por su parte, no se opondrá a su salida si el futbolista quiere irse y la oferta económica es muy potente: Mínimo 70 millones de euros y el jugador debe dejar claro que la decisión de irse es suya.

Al Barça le constan los contactos entre Fermín y Chelsea y también que ha hablado con Bayern y United durante este verano. Hansi Flick no quiere perderlo, como ya dejó claro en rueda de prensa, pero en la zona noble ven la operación como muy buena porque al ser canterano todo lo percibido sería beneficio neto y liberaría un gran espacio en el límite salarial. De hecho, su salida podría solucionar todas las inscripciones pendientes y los problemas en las arcas del club.

El que se ha marchado ya del Barça es el portero Iñaki Peña. El guardameta ha recalado a préstamo en el Elche después de renovar su contrato hasta 2029. Su salida permitirá la inscripción de Szczesny, que se queda como segundo portero y suplente de Joan García.