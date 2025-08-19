Osasuna no va a recurrir la supuesta alineación indebida de Mastantuono

El debut del Real Madrid en LaLiga viene marcado por el estreno de Xabi Alonso al frente del banquillo merengue, pero durante las últimas horas se ha hablado sobre una posible alineación indebida que podría cometer el equipo blanco si decide contar con uno de los fichajes de este verano, el argentino Franco Mastantuono.

Como ya informó anoche nuestro compañero Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, no hay niguna ilegalidad en inscribir a jugadores con ficha del filial para jugar en el primer equipo y es una práctica habitual de todos los clubes. Además, si un club denuncia, que en principio no se espera que ninguno lo haga, con alinearlo en el Castilla y por tanto el caso estaría cerrado.

A pesar de todo ello, Deporte COPE ha podido saber que Osasuna no va a denunciar una supuesta alineación indebida de Mastantuono

El club navarro considera que el Real Madrid no infringe ninguna norma ya que es una práctica habitual inscribir a jugadores con ficha del filial para jugar en el primer equipo

Por otro lado, nuestra compañera Arancha Rodríguez ha informado que el Real Madrid ha consultado a varios juristas, además de los del club, y dicen que no hay caso.

El joven jugador argentino fue presentado el pasado jueves 14 de agosto con el equipo blanco una vez cumplidos los 18 años y ha entrado en la convocatoria del técnico de Tolosa. Un Mastantuono que jugará con el 30.

