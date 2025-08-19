Isaac Fouto desvela por qué podrían denunciar al Real Madrid si Mastantuono debuta y las consecuencias que tendría

El Real Madrid presentaba el pasado jueves a su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono. La joven perla sudamericana llevaba días trabajando en solitario en Valdebebas y esperando el momento de poder incorporarse al grupo de Xabi Alonso. Sin embargo, no pudo hacerlo hasta el 14 de agosto porque la normativa FIFA le impedía fichar oficialmente al ser menor de edad.

Mastantuono inscrito en el filial

Cumplidos los 18 años, Mastantuono se enfundó la camiseta blanca con el dorsal 30, convirtiéndose en jugador de pleno derecho del Real Madrid. Pero precisamente la elección de ese número desató la polémica. A pesar de haber costado más de 60 millones de euros y de que el club tenía libre una ficha del primer equipo, el futbolista argentino ha sido inscrito con licencia del filial.

La razón está en la normativa española: los clubes de LaLiga solo disponen de 25 fichas profesionales, que deben llevar dorsales del 1 al 25, a diferencia de lo que ocurre en otras ligas europeas. Se especuló con que el Madrid buscaba reservar un hueco libre por si llegaba otro fichaje o ante una lesión inesperada, pero la intención del club en este momento es no realizar más incorporaciones.

isaac fouto analiza el asunto

En El Partidazo de COPE se analizó este asunto. Isaac Fouto explicó primero lo que recoge el reglamento de LaLiga: “Hay varios juristas que han hablado de esto porque hay dos artículos del reglamento que señalan que la relación de fidelidad-dependencia de un club no puede servir para eludir el espíritu de la norma. Todo pacto que contravenga este espíritu se puede considerar fraude de ley”.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Franco Mastantuono, del Real Madrid, durante una sesión de entrenamiento previa al partido de LaLiga EA Sports contra Osasuna en la Ciudad Real Madrid.

Aun así, el periodista recordó que todos los equipos de Primera División utilizan este recurso, aunque el caso del Real Madrid tenga mayor repercusión mediática por el coste del jugador: “Esto lo hacen todos los equipos. ¿Qué pasa? Que es menos mediático cuando lo hace Osasuna o el Levante con jugadores del filial que cuando lo hace el Madrid con un fichaje de 60 millones. ¿Va a jugar Mastantuono en el filial? Creemos que no. Pero pasó lo mismo con Vinicius, que costó 50 millones y jugó en el Castilla”.

Por último, Fouto respondió a la pregunta de si algún club podría denunciar esta situación: “En teoría, sí podrían denunciar, pero en la práctica no va a ocurrir. Ningún equipo lo hará porque todos hacen lo mismo con sus filiales. Además, el Madrid siempre podría alinear a Mastantuono en el Castilla y no habría nada que objetar. Por tanto, este debate no va a ir a ningún lado”.