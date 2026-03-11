El nuevo capítulo entre el Real Madrid y el City, en Tiempo de Juego desde las 20:15h

El Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles a las 21:00h, desde las 20:15h en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el quinto cruce definitivo consecutivo entre ambos conjuntos, con el conjunto blanco rodeado de dudas e irregularidad, que esperan espantar con una gran noche europea ante el siempre exigente equipo de Pep Guardiola, que ya le ganó en la fase de liga y que solo ha perdido en dos ocasiones en el Santiago Bernabéu con los 'cityzens'.

El feudo madridista acoge este miércoles un nuevo capítulo del ya considerado Clásico moderno en Europa. Y es que ambos equipos se ven las caras por quinta temporada consecutiva en una eliminatoria de la máxima competición europea de clubes. En total, 15 partidos entre merengues y 'cityzens' con la igualdad como nota dominante con 5 victorias para cada uno y 5 empates.

Y desde la llegada de Guardiola en 2016, al City no se le ha dado mal el Bernabéu, con solo dos derrotas en seis partidos (2E y 2V), y el recuerdo más reciente, este mismo curso en la fase de liga, fue positivo para el equipo inglés, que venció por 1-2 al conjunto entrenado entonces por Xabi Alonso.

Ahora, el City no se encontrará a un equipo merengue mucho mejor en lo que a sensaciones se refiere bajo la batuta de Álvaro Arbeloa, sumido en una irregularidad preocupante y rodeado de dudas sobre el rendimiento y el fútbol que despliega. Por esto, el duelo ante el City se antoja como el mejor termómetro para conocer en qué punto están los blancos, que necesitan activar su 'modo Champions' y entonarse con su competición fetiche.

ficha del partido

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Gonzalo García y Vinícius.

MANCHESTER CITY: Donnaruma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Bernardo Silva, Cherki, O'Reilly; Semenyo y Haaland.

ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.

