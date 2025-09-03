Matxin: "No comparto la opinión de Ayuso, pero nunca haré nada negativo contra los ciclistas"

Josean Fernández Matxin, director del UAE, ha sido preguntado este miércoles, antes del inicio de etapa en Bilbao, por las declaraciones Juan Ayuso en las que cargaba duramente contra el equipo y llegaba, incluso, a hablar de dictadura. Ambos se han saludado durante el control de firmas.

“Simplemente es una opinión y hay que respetar todas las opiniones. Yo hice unas declaraciones y mantengo mi respeto hacia Juan y mi admiración como ciclista hacia Juan. Lo que nos ha dado, lo que no está dando y lo que nos va a dar de aquí hasta el final de la Vuelta… Le deseo lo mejor y, obviamente, busco el lado profesional. Ahora mismo, los días que tenga su espacio que lo tenga y los días que tenga que estar con Joao, como hizo ayer, que lo haga. Eso es lo más importante. Es una opinión y respeto sus opiniones”, ha asegurado.

Cordon Press Juan Ayuso, durante la primera etapa de la Vuelta a España en el Piamonte.

También se le ha preguntado cómo se siente ya que siempre ha sido una persona muy cercana a los ciclistas y en especial a Juan Ayuso: “No estoy ni triste ni frustrado. Es una situación que tenemos que admitir a nivel profesional. Es alguien a quien aprecio y respeto y es indudable que es un talento puro, pero hay momentos en que las circunstancias profesionales se separan y ha llegado el momento. Nunca haré nada negativo en contra de los ciclistas, los defenderé siempre, y si él tiene esa opinión es respetable. La he escuchado, aunque no la comparto, pero respeto máximo”.