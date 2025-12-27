Endrick desata la locura en Lyon

El delantero brasileño Endrick, cedido durante seis meses al Olympique de Lyon francés por el Real Madrid, será oficialmente presentado como jugador "no antes del 5 de enero de 2026", señalaron a fuentes del club del Ródano. El delantero de 19 años, quien está en su nueva ciudad desde el viernes por la tarde, "no será presentado antes de la primera semana de enero", precisaron las mismas fuentes.

El internacional brasileño podría realizar su primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros este lunes 29 de diciembre y se especula con que podría debutar con el OL el 3 de enero de 2026, en un choque liguero a domicilio entre el Lyon y el Mónaco. La expectación en Francia por la llegada de la perla sudamericana es enorme. El vídeo que el OL colgó en la red 'X' para anunciar el fichaje suma al menos 2,6 millones de visualizaciones.

El antiguo prodigio del Palmeiras llega a Lyon hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses. El préstamo hasta el 30 de junio de 2026 no contempla opción de compra. Endrick llevará el número '9' en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

Cordon Press Endrick jugó 78 minutos en Talavera más del doble de lo que había jugado desde que arrancó la temporada.

Cuando se incorpore con sus nuevos compañeros, el jugador pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Europa League, con cinco victorias y una sola derrota. El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Durante su estancia en el Real Madrid el año pasado, participó en 37 partidos, jugó 848 minutos y anotó 7 goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, en la que fue determinante para que el Real Madrid llegara a la final. Este año, como queda demostrado con los 99 minutos entre todas las competiciones oficiales repartidos en tres partidos (solo uno como titular), apenas entraba en los planes de Xabi Alonso, ya que estaba en sus preferencias por detrás del resto de delanteros, incluido el canterano Gonzalo García.