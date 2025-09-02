Óscar Pereiro valora la duras palabras de Ayuso contra el UAE: "Entiendo que esté dolido, pero..."

El UAE y Juan Ayuso llegaron a un acuerdo este pasado lunes para rescindir al final de la temporada 2025 el contrato del ciclista español, quien estaba vinculado con el equipo emiratí hasta 2028.

EFE Juan Ayuso, en lo alto del podio tras su victoria en la etapa de La Vuelta

El director general del equipo, Mauro Gianetti, se pronunció en el comunicado y agradeció su profesionalidad al alicantino. "Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Y creemos que esta decisión es la más coherente con los valores que definen nuestra organización".

Juan Ayuso también se mostró agradecido con el equipo y señalaba: "He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Siento que es el momento de emprender un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE mucho éxito en el futuro".

JUAN AYUSO CARGA CONTRA EL UAE

Sin embargo, el ciclista ha cargado duramente este martes contra la decisión del equipo de anunciar en un comunicado la ruptura entre las dos partes. "La verdad es que me he quitado un peso de encima. Estoy contento de anunciarlo y que se haga público lo que ha pasado en los últimos meses", señalaba Juan Ayuso.

Y agregaba: "No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Salió a las 7 de la tarde y me avisaron a las 6:30. Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y a los compañeros, pero salió sin previo aviso, para dañar mi imagen, así que no lo comparto".

EFE Juan Ayuso con varios compañeros en la salida de la décima etapa de La Vuelta a España.

El enfado de Ayuso iba a más y decía: "Han sido faltas de respeto, una detrás de otra por parte de la dirección del equipo. Y así es difícil la unión y la integración". Y para finalizar, comentó: "Almeida se merece todo el apoyo y lo intentaré. Me hubiera gustado terminar bien con el equipo, lo intenté, pero a veces no se puede. Parece más bien una dictadura y una cuestión unilateral, sobre todo de poder".

la opinión de óscar pereiro

Heri Frade preguntó a Óscar Pereiro por su opinión sobre todo lo ocurrido entre Juan Ayuso y el UAE. Y el comentarista fue muy claro: "Creo que sinceramente no es bueno ni para Ayuso, ni para el UAE, no para la carrera que estemos viviendo todo esto. No sé quién tiene razón. Pero lo que veo es que hay una parte intentando poner paz en una guerra y otra parte a la que le tienden la mano y no quiere darla".

Pereiro quiso aplaudir las palabras de Matxín y comentaba: "Todos sabemos que hay un polvorín dentro del UAE y ha quitado hierro al asunto. Puedo entender que Ayuso esté dolido, pero creo que con unas palabras más suaves se habría despedido una forma más bonita".

Y añadía: "Ayuso es buenísimo. Tiene una calidad tremenda, pero todavía no es un corredor con carisma. Todavía no ha llegado al público y creo que tiene que aprovechar estas etapas para meterse al público en el bolsillo".

