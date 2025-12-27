Nuevo revés para Isco: volverá a pasar por el quirófano por la lesión en el tobillo

Nuevo revés para Isco y el Betis debido al golpe que sufrió el malagueño el pasado 27 de noviembre en un choque con Amrabat durante el partido contra el Utrecht de la Europa League.

Isaac Escalera, confirmando la noticia adelantada por 'Mundo Betis', ha informado este sábado que el capitán verdiblanco volverá a pasar por el quirófano el próximo lunes 29 de diciembre para someterse a una artroscopia en el tobillo, con el objetivo de tratar una lesión en el cartílago no detectada inicialmente tras ese golpe sufrido hace justo un mes.

En un principio, el Betis informaba de que tan solo se trataba de un fuerte golpe en la tibia. Con el paso de los días, las malas noticias se confirmaron con una lesión en el tobillo que le iba a mantener alejado de los terrenos de juego sin fecha de regreso. Y este nuevo revés alargará el calvario de Isco un mes más, tal y como ha informado Isaac Escalera.