El Levante llora la muerte de Delia Bullido

El Levante UD ha perdido este sábado como consecuencia de una grave enfermedad a la que fue durante años jefa de prensa y directora del departamento de comunicación del club. Delia Bullido no pudo superar un cáncer y acabó falleciendo.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra compañera Delia Bullido García, trabajadora del Levante UD durante 25 años. Delia nació el 4 de junio de 1976 y falleció anoche, a los 49 años, en el IVO de València. Desde el 1 de julio de 2024 se encontraba de baja laboral a causa de la enfermedad.

El pasado 19 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, Delia regresó al Ciutat de València para recibir el cariño del levantinismo en el partido frente al Rayo Vallecano. Aquel homenaje, con los jugadores luciendo camisetas con el mensaje “Contigo”, le dio mucha fuerza en un momento especialmente difícil. Lamentablemente, la enfermedad volvió a mostrar su parte más dura. Deja a su marido, José, y a sus hijos, Oliver y Delia, de 6 y 4 años de edad. La vamos a echar mucho de menos”.