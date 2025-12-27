Fallece Amelia del Castillo, la primera mujer que fue presidenta de un club de fútbol en España y la madre de nuestra querida Gemma Santos

En la tarde de este sábado, los Deportes de la Cadena COPE hemos conocido el fallecimiento de Amelia del Castillo, la primera mujer que fue presidenta de un club de fútbol y madre de nuestra querida compañera Gemma Santos.

Amelia fundó en 1963 el Club Atlético Pinto y actualmente daba nombre al campo de fútbol del club que presidió hasta 1975, cuando se vio obligada a dimitir por el alcalde de la ciudad, quien la amenazó con crear otro club si no se marchaba.

Su figura fue fundamental en el fútbol de una época marcada por el machismo y la discriminación. En aquellos años la Federación prohibía a las mujeres ser jugadoras, entrenadoras o árbitras. Pero hace un mes el Ayuntamiento de Pinto aprobó por unanimidad otorgarle el título de Hija Predilecta.

"Rendimos homenaje a una mujer que cambió la historia de nuestra ciudad, que cambió la historia del fútbol. Un ejemplo para las mujeres y hombres de Pinto y toda España. Una mujer que nos ha enseñado que con esfuerzo, tesón y pasión se alcanzan metas que parecen imposibles", eran las palabras del Alcalde de Pinto, Salomón Aguado, que le impuso la medalla.

El consistorio, además, ha decretado días de luto oficial el 28, 29 y 30 de diciembre, en los que las banderas ondearán a media asta.