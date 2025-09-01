Zanahoria y palo de Eusebio Unzué a Ayuso: "Ha hecho exhibiciones, pero los principios de solidaridad son imprescindibles"

La Vuelta a España vive este lunes su primer día de descanso. Antes de afrontar la etapa de Belagua, con la que arrancará la segunda semana de la carrera, los ciclistas se toman un respiro y es momento para hablar con los medios y hacer repaso a lo que han sido estas primeras nueve etapas.

Al equipo español le está pesando, y mucho, la baja de Enric Mas y no ha podido ser muy protagonista en la carrera. Es cierto que Aular, Castrillo y Cortina han sido top-5 ya en alguna etapa, pero en la general el primer corredor telefónico es el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que marcha 20º a 7:36 del maillot rojo de Traen.

Eurosport El joven ciclista español perdió todas sus opciones en la general en la etapa de Andorra.

A Eusebio Unzué, director de Movistar, le han preguntado sobre la posibilidad de fichar a Juan Ayuso si acaba saliendo del UAE. El navarro ha dejado claro que es un magnífico corredor, pero le ha dejado un recado: "Ha hecho exhibiciones como la que hizo el otro día, que terminó en la victoria de etapa. Solamente los grandes pueden hacer cosas de ese tipo, esto es una realidad. Logicamente este es un deporte que se corre en equipo y se gana individualmente. Debemos exigir y debe tener bien claro un corredor es que los principios de solidaridad son imprescindibles al 100%. Toque un día para tí o toque otro día para otro. No voy a hacer juicios de valor, pero lo que si está claro es que es un grandísimo corredor y va dejando detallazos por cómo consigue las cosas. Luego hay otras cosas que, a lo mejor hay a mucha gente a la que no le gustan".