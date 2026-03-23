Las llamativas palabras de Alcaraz durante su partido ante Korda: "Hoy no puedo más; me voy a casa"

El tenista español Carlos Alcaraz perdió contratodo pronóstico (6-3, 5-7, 6-4) ante el estadounidense Sebastian Korda para despedirse en tercera ronda del torneo ATP 1000 de Miami, un inesperado paso en falso del murciano para pensar ya en la tierra batida.

Una de las imágenes del encuentro la captaron nuestros compañeros de Movistar+. En un momento del segundo set, con 6-3 y 2-1 y ventaja para Korda, Alcaraz se dirigió a su staff primeramente en estos términos: "6-3, 6-4; 6-3, 7-5, más no puedo, hoy no puedo más".

Después de que finalmente el juego cayera del lado estadounidense, el tenista murciano volvió a dirigirse a su banquillo y volvió a repetir la misma idea: "Me voy a casa, no puedo más, tío".

rueda de prensa postpartido

En la rueda de prensa postpartido, Alcaraz confesó que necesita descanso tras las derrotas en Indian Wells y en Miami: "Ahora mismo lo que quiero es tomarme unos días libres, desconectar, recargar energías y estar listo y en buen estado para la temporada de arcilla”

"Probablemente vuelva a casa, lo cual tengo muchas ganas, para relajarme con mi familia y mis amigos. Un par de días. No sé cuánto descanso y días libres me permitirá mi equipo", añadió el número 1 del tenis mundial.

Un Alcaraz que de todas formas ya piensa en los torneos de tierra batida: "La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina y tengo torneos muy buenos que me entusiasma jugar allí".