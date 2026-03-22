COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

TIEMPO DE JUEGO

El Sevilla decide prescindir de Matías Almeyda

El club ha tomado la decisión de destituir al técnico y se espera que el anuncio se haga oficial en las próximas horas,como informó Víctor Fernández

Spanish La Liga EA Sports soccer match Atletico Madrid vs Sevilla at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain. 01 november 2025900/Cordon Press
00:00
Descargar

Víctor Fernández informa: el Sevilla ha tomado la decisión de prescindir del entrenador argentino

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:21 min escucha

El futuro de Matías Almeida en el banquillo del Sevilla está prácticamente sentenciado. Según ha adelantado este domingo desde Cope Sevilla Víctor Fernández en 'Tiempo de Juego', el club ha decidido que el técnico argentino no continúe tras el "esperpento" del último partido, al considerar que "ha perdido el rumbo del equipo".

Destitución inminente

Aunque la destitución no se ha hecho oficial este mismo domingo "por diferentes asuntos", todo apunta a que se comunicará a lo largo lunes. "Estamos ante las últimas horas de Matías Almeyda", ha asegurado con rotundidad el periodista. A pesar de todo, ha dejado una mínima posibilidad a su continuidad: "No descartaría un cinco por ciento de posibilidades de que pudiera dirigir el equipo contra el Oviedo".

La información que maneja la Cadena COPE es que el propio "Matías Almeyda ya sabe que no va a continuar" y que el club ya tiene el acuerdo con su sustituto "casi cerrado", si bien todavía no ha trascendido el nombre del nuevo entrenador que se hará cargo del equipo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking