El Sevilla decide prescindir de Matías Almeyda

El futuro de Matías Almeida en el banquillo del Sevilla está prácticamente sentenciado. Según ha adelantado este domingo desde Cope Sevilla Víctor Fernández en 'Tiempo de Juego', el club ha decidido que el técnico argentino no continúe tras el "esperpento" del último partido, al considerar que "ha perdido el rumbo del equipo".

Destitución inminente

Aunque la destitución no se ha hecho oficial este mismo domingo "por diferentes asuntos", todo apunta a que se comunicará a lo largo lunes. "Estamos ante las últimas horas de Matías Almeyda", ha asegurado con rotundidad el periodista. A pesar de todo, ha dejado una mínima posibilidad a su continuidad: "No descartaría un cinco por ciento de posibilidades de que pudiera dirigir el equipo contra el Oviedo".

La información que maneja la Cadena COPE es que el propio "Matías Almeyda ya sabe que no va a continuar" y que el club ya tiene el acuerdo con su sustituto "casi cerrado", si bien todavía no ha trascendido el nombre del nuevo entrenador que se hará cargo del equipo.