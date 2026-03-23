Jak Crawford se sube al Aston Martin de Fernando Alonso este viernes en Tokio

El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 ha confirmado que su piloto reserva, Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Japón. Crawford se pondrá al volante del AMR26 de Fernando Alonso en la que será su primera aparición en una FP1 como tercer piloto de la escudería, cumpliendo así con una de las sesiones obligatorias para novatos de la temporada.

Una oportunidad para seguir creciendo

Esta sesión le ofrecerá una importante experiencia en el mundo real en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, el de Suzuka, donde nunca ha pilotado. Su largo trabajo en el simulador ha sido una parte clave de su rol y será especialmente valioso para adaptarse al trazado. Con solo 20 años, Crawford ya cuenta con experiencia en monoplazas de Fórmula 1, habiendo completado dos sesiones de FP1 a finales de la temporada pasada.

Esta será su tercera participación en una FP1 en menos de seis meses, acumulando ya más de 3.000 kilómetros en coches del equipo Aston Martin. "Estoy muy emocionado por poder ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico y exigente, y estoy deseando aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista", ha declarado el joven piloto.

Por su parte, Mike Krack, director de Aston Martin, ha destacado el valor de esta oportunidad: "Es fantástico que podamos dar a Jak otra oportunidad en FP1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos. Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador de Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir acumulando una valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que siga progresando, al tiempo que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles", ha dicho en declaraciones difundidas por la escudería.