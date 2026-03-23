Jurgen Klopp vuelve a responder por un presunto interés del Real Madrid para entrenar la próxima temporada: "Nos habríamos enterado, ¿no?"

Jurgen Klopp sigue al frente de los equipos de fútbol que maneja la empresa Red Bull con el cargo de 'director de fútbol', pero siguen siendo tantos los rumores que le sitúan -más pronto que tarde- en los banquillos de algunos de los clubes más potentes del viejo continente, que este lunes, durante la presentación de Klopp como comentarista del canal Telekom para el próximo Mundial, han sido varias las preguntas que ha tenido que afrontar con respecto a su futuro.

A Klopp le han preguntado por la hipotética situación de que a Alemania no se le dé bien el Mundial y terminen echando a Nagelsmann. ¿Le gustaría a Klopp el reto de ser seleccionador de Alemania? "Para mi edad, estoy bastante avanzado (58 años) pero aún me queda para llegar a la jubilación ¿Quién sabe lo que nos deparan los próximos años? No tengo planes hechos al respecto".

Después, le preguntaron por la posibilidad de que salga este verano de Red Bull para volver a entrenar a un equipo: "No tengo ninguna intención de dejarlo", en alusión a su actual empresa.

¿Y sobre la posibilidad de entrenar al Real Madrid la próxima temporada? Klopp es más contundente que nunca: "Eso lo escriben los mismos de siempre. Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, nos habríamos enterado. Pero eso es una tontería porque no me han llamado ni una sola vez. Ni una sola", senteció.