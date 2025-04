Mateu Lahoz cree que "ayer no era el momento" para que los árbitros se quejaran: "Lo último que deseas..."

Real Madrid y FC Barcelona se midieron este sábado en la gran final de la Copa del Rey que comenzó a las 22:00h en La Cartuja de Sevilla.

Once del Real Madrid

Tal y como ya adelantó nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE de este pasado viernes, el francés Kylian Mbappé fue suplente en la final de la Copa del Rey , aún dolorido por un esguince de tobillo que le impidió jugar los dos últimos partidos del Real Madrid.

El dolor que aún siente Mbappé en el tobillo derecho, lesionado en la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' ante el Arsenal, dejó al delantero francés fuera del equipo titular. Por ello, Ancelotti apostó por el dúo brasileño arriba formado por Rodrygo Goes y Vinícius.

EFE Vinicius y Ancelotti, tras el encuentro en Getafe

El Real Madrid inició la final de la Copa del Rey con: Courtois; Lucas, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

Once del Barcelona

Las bajas de Alejandro Balde y Robert Lewandowski marcaron el once de Hansi Flick que finalmente contó con Gerard Martín en el lateral izquierdo y Ferran arriba por el delantero polaco.

Y no solamente eso, sino que además el técnico alemán optó por Dani Olmo en el centro del campo. Por tanto, el Barça comenzó la final con Szczesny; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

EFE Gerard Martin celebra su primer gol con el Barcelona

Tensa previa

Las horas previas al encuentro estuvieron marcadas por el plantón del Real Madrid a los actos de la RFEF a raíz de las declaraciones de los colegiados González González y De Burgos Bengoechea en la rueda de prensa previa a la final.

El equipo presidido por Florentino Pérez no acudió a las conferencias previstas de Carlo Ancelotti y Luka Modric, tampoco visitaron el campo de La Cartuja ni acudieron a la cena oficial. Una vez confirmado el plantón del Real Madrid, el equipo blanco emitió un comunicado calificando de "inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas" por los colegiados.

EFE Rueda de prensa de los árbitros de la Final de la Copa del Rey Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes

Durante la tarde de este viernes salieron diferentes informaciones que apuntaban a una posible retirada del Real Madrid de la final, sin embargo, en otro comunicado publicado horas más tarde, el club presidido por Florentino Pérez confirmaba que "ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana".

la opinión de mateu lahoz

El excolegiado internacional Mateu Lahoz valoró lo ocurrido durante las últimas horas en la previa del choque en los micrófonos de Movistar+

"El mensaje de ayer, en el fondo, si hablamos de civismo, si hablamos de sociedad, es oportuno y adecuado. Pero creo que en este caso deberían haberse coordinado Comité Técnico de Árbitros y Federación. La Federación ya lleva hasta el momento tres reuniones de comisiones para intentar acatar esto, que no solo es fútbol profesional, que a todos nos preocupa, que es el fútbol base. Yo creo que ayer no era el momento, y lo que os puedo decir, como sentimiento de alguien que ha tenido la gran suerte de estar en el terreno de juego, que lo último que deseas es que en la previa tú no dejes de pensar en fútbol para afrontar este tipo de situaciones", apuntaba el también comentarista arbitral de Tiempo de Juego.