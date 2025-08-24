La bebida que arrasa en el US Open: se vende una cada segundo y medio

A partir de este domingo, empieza el US Open, último Grand Slam de la temporada, para todos los españoles. El torneo empieza su primera jornada con grandes duelos en los que participarán jugadores como el cuatro veces campeón Novak Djokovic , el debutante Ignacio Buse o el español Alejandro Davidovich.

Un campeonato donde hay veces en las que el deporte pasa a segunda plano. De hecho, desde hace unos años el gran protagonista del US Open es 'Honey Duce', un combinado que tiene un precio de 23 dólares y lleva 40 mililitros de vodka, 90mililitos de limonada recién hecha y 10 mililitros de Chambord, un licor de frambuesas típicos de Francia. Además, todo esto lo coronan tres bolas de melón dulce haciendo un símil con las pelotas de tenis.

Cada segundo y medio se vende un vaso de esta bebida y genera 12 millones de dólares. Pero esto no es algo nuevo. Se sirve desde 2007 y es la bebida más popular en las instalaciones de Flushing Meadows, por encima de habituales refrescos o la cerveza.