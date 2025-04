La sincera reflexión de Paco González sobre el gran lio entre el Real Madrid y los árbitros: "¿Los vídeos de RMTV dan para tanto?"

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. Un partidazo con mucho en juego y con una gran polémica sobrevolando la gran fiesta del fútbol español. Las gradas estarán repletas de aficionados y sobre el césped las estrellas más rutilantes del panorama. Sin embargo, por desgracia, los grandes protagonistas de la previa no han sido Lamine Yamal y Mbappé si no Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes.

EFE Rueda de prensa de los árbitros de la Final de la Copa del Rey Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes

la polémica arbitros-real madrid

Todo arrancó con el tradicional vídeo arbitral de RMTV a los árbitros que van a dirigir los encuentros del equipo. Esta vez estos no se mordieron la lengua y González Fuertes dejó claro que no iban a tolerar que esto siguiera sucediendo. En la misma rueda de prensa De Burgos Bengoetxea rompió a llorar. El Real Madrid estaba perplejo y entendía que la RFEF debía quitarles de la final, la Federación decía que eso era imposible y el club presidido por Florentino Pérez se bajaba de todos los actos previos. En medio un cruce de duros comunicados entre entidad y árbitros y otro mensaje blanco para dejar claro, ante los rumores aparecidos, de que si iban a jugar la final. El Barça, por su parte, callado y a la espera.

la opinión de paco gonzález

El director de Tiempo de Juego ha querido dar su opinión sobre todo lo ocurrido este viernes: "Yo parto de una base y es que todo es ruido. Nos parece siempre que el último ruido es el más grande de todos. Hoy lo hablaba con un veteranísimo amigo periodista que me decía que esto nunca lo habíamos vivido. ¿Cómo que no lo hemos vivido? Si el Barça se quedó en una línea de banda en una semifinal de la Copa del Rey, si Jesús Gil dijo barbaridades a los árbitros, si los árbitros salían escoltados de los campos de fútbol y se les tiraba de todo...", ha comenzado diciendo Paco González.

"En este asunto que los del Real Madrid ven de una manera y el resto de otra si he notado que hay grises. Esta mañana un juez, amigo mío del Atlético de Madrid, me decía que es una barbaridad lo que hicieron ayer los árbitros. Si nosotros hacemos eso antes de un juicio nos recusan inmediatamente. Tengo también amigos del Real Madrid que están ya cansados del ruido arbitral. Amigos que creen que los árbitros favorecen al Barça, pero están cansados", ha apuntado.

Alamy Stock Photo Florentino Pérez y Joan Laporta

"Yo tengo una reflexión: ¿Los vídeos de RMTV dan para tanto? Quiero decir. Si eres del Real Madrid por qué los ves si te vas a enfadar y a pensar 'vaya atracos nos pegan'. Y si no lo eres por qué los ves. Te vas a enfadar porque presionan a los árbitros. No le deis tanta importancia. Ahora. No entiendo nada. No entiendo a los árbitros que han tenido 3 años para rajar de los vídeos y lo dicen el día de antes de una final de Copa. Incomprensible. Y no entiendo al Real Madrid que prefiere ponerse 40 veces amarillo que una colorado. Si antes de empezar LaLiga dice que no se fía y que no juega hasta que no caiga toda la cúpula arbitral. Está en su derecho, pero monta una de verdad no 25 pequeñas. Y tampoco lo entiendo porque si de verdad cree que Negreira estaba comprado por el Barça y el sistema arbitral corrupto por el Barça para que le ayuda a conseguir 500 millones en una financiación", ha continuado.

EFE Enriquez Negreira, excolegiado español.

"Un marrón que se está comiendo Louzán, el único tío que de verdad ha llegado con ganas de cambiar todo y de escuchar a todo el mundo. El oscurantismo que hay en ascensos y descensos lo primero, las notas hacerlas públicas, en los informadores... Como me gusta mucho el fútbol y odio el ruido todo esto me supera. Entiendo que cualquiera que no sea madridista diga ya están presionando al árbitro y los del Real Madrid duden de la imparcialidad que van a recibir de un tío que llora el día antes por los vídeos de RMTV o del otro que dice se van a enterar. Es una situación absurda en el día menos indicado", ha finalizado.

