Se rozó la tragedia en Hungría: La moto de Pedro Acosta salió volando en dirección a un cámara de televisión

El GP de Hungría ha acabado con la victoria de Marc Márquez, pero el español ha compartido el protagonismo en Balaton Park con el brasileño Joao, uno de los cámaras que habitualmente retransmiten todas las carreras del Mundial de MotoGP. Todo ello después de que este se llevara un tremendo susto este sábado después de una caída de Pedro Acosta.

El incidente ocurrió durante la clasificación (en la Q2) en la curva 8 del circuito, una de las zonas más rápidas y peligrosas del trazado. Acosta perdió el control de su KTM, que tras deslizarse por la grava rebotó y atravesó las barreras de protección, mientras daba vueltas, por los aires y se elevaba varios metros del suelo, alcanzando la torre donde se encontraba Joao con su cámara.

El brasileño tuvo reflejos y se echó un poco hacia atrás para no recibir lo que hubiera sido un tremendo impacto. Por suerte todo quedó en un susto y fue la propia MotoGP la que hizo público el vídeo. De hecho, el propio Pedro Acosta se acercó a hablar con Joao y a preguntarle si estaba correctamente.