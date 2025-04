Santi Cañizares sentencia a los árbitros y al Real Madrid tras la polémica en la final de Copa: "Como decía Maradona"

Este sábado a partir de las 22:00 Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El partido estará marcado por la gran polémica surgida este viernes entre los árbitros designados, De Burgos Bengoechea en el campo y González Fuertes en el VAR, y el Real Madrid, del que se llegó a hablar que estaba pensando en no presentarse debido a las palabras en la rueda de prensa de la mañana.

EFE Rueda de prensa de los árbitros de la Final de la Copa del Rey Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes

El Real Madrid estaba estupefacto tras lo ocurrido en la rueda de prensa de los árbitros previa a la final de la Copa del Rey, tal y como ya informamos esta tarde en Deportes COPE, e incluso desde el club se estaba esperando que la RFEF hiciera algún movimiento al respecto ya que consideraban que no estaban preparados para arbitrar el encuentro. González Fuertes llegó a decir, al hablar de los vídeos emitidos en Real Madrid TV contra los arbitrajes sufridos por el equipo blanco, que "Vamos a tener que empezar a tomar medidas mucho más serias de las que se están tomando".

El Madrid reaccionó no realizando ninguna rueda de prensa, no entrenándose en el estadio que acogerá la final y no yendo a la cena de las directivas. Finalmente, los blancos llegaron a emitir un comunicado anunciando que en ningún momento había pensado en no presentarse pese a que no se aceptó su petición de cambiar a los árbitros del partido, y que "entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final".

la crítica de santi cañizares a lo ocurrido

Paco González, director de Tiempo de Juego, habló en la previa de la final con Santi Cañizares, que fue muy contundente al hablar de toda la polémica surgida este viernes: "El lío, desde luego, es un bochorno. Y yo creo que cuando hay tanto enfrentamiento es que algo estamos haciendo mal, en general. Decía Maradona, a la pelota que no la manche nadie. Venga, a ver si empieza ya el fútbol, porque de verdad es un sopor lo que hemos escuchado en las últimas horas. A mí no me ha parecido bien, eh, lo que han hecho los árbitros. Justo en ese momento, no es que no lleven razón, pero justo en el momento en el que se va por una final, dos días antes o un día antes, creo que está fuera de lugar, como está fuera de lugar por muchas cosas que ha hecho el Real Madrid y muchas quejas del Real Madrid durante todo el año. O sea, hay un conflicto grande, pues porque mucha gente lo ha hecho mal. Mucha gente se ha portado mal. Si no, el conflicto sería más pequeño".