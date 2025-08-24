COPE
GP Hungría | MotoGP

Márquez coloca la décima bala en Hungría

El español se tocó con Bezzecchi en la salida, pero remontó y logró su decimocuarta victoria seguida (7 sprints y 7 largas). Acosta y el italiano completaron el podio. Jorge Martín fue cuarto.

Márquez suma siete dobletes consecutivos en el Mundial de MotoGP.

EFE

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

Se repitió la historia este domingo en Hungría. Lo mismo que había sucedido en las seis carreras anteriores sucedió en Balaton Park: Marc Márquez fue el primero en ver la bandera a cuadros. Y es que la dictadura del español no admite discusiones. Ha ganado las últimas 14 pruebas de manera consecutiva (7 al sprint y 7 largas). 

La rebelión de Bezzecchi duró apenas 10 vueltas, lo que tardó Marc Márquez en remontar, tras una dubitativa salida en la que ambos llegaron a tocarse. En cuanto el español cogió la cabeza no la soltó. Fue abriendo hueco mientras el italiano iba perdiendo prestaciones y caía hasta la tercera posición. La segunda en el podio fue un Pedro Acosta, cada vez más a gusto con la KTM.

