Márquez coloca la décima bala en Hungría

Se repitió la historia este domingo en Hungría. Lo mismo que había sucedido en las seis carreras anteriores sucedió en Balaton Park: Marc Márquez fue el primero en ver la bandera a cuadros. Y es que la dictadura del español no admite discusiones. Ha ganado las últimas 14 pruebas de manera consecutiva (7 al sprint y 7 largas).

La rebelión de Bezzecchi duró apenas 10 vueltas, lo que tardó Marc Márquez en remontar, tras una dubitativa salida en la que ambos llegaron a tocarse. En cuanto el español cogió la cabeza no la soltó. Fue abriendo hueco mientras el italiano iba perdiendo prestaciones y caía hasta la tercera posición. La segunda en el podio fue un Pedro Acosta, cada vez más a gusto con la KTM.