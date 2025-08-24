GP Hungría | MotoGP
Márquez coloca la décima bala en Hungría
El español se tocó con Bezzecchi en la salida, pero remontó y logró su decimocuarta victoria seguida (7 sprints y 7 largas). Acosta y el italiano completaron el podio. Jorge Martín fue cuarto.
Alex Salguero
Se repitió la historia este domingo en Hungría. Lo mismo que había sucedido en las seis carreras anteriores sucedió en Balaton Park: Marc Márquez fue el primero en ver la bandera a cuadros. Y es que la dictadura del español no admite discusiones. Ha ganado las últimas 14 pruebas de manera consecutiva (7 al sprint y 7 largas).
La rebelión de Bezzecchi duró apenas 10 vueltas, lo que tardó Marc Márquez en remontar, tras una dubitativa salida en la que ambos llegaron a tocarse. En cuanto el español cogió la cabeza no la soltó. Fue abriendo hueco mientras el italiano iba perdiendo prestaciones y caía hasta la tercera posición. La segunda en el podio fue un Pedro Acosta, cada vez más a gusto con la KTM.
