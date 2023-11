Manolo Lama da la solución para evitar la plaga de lesiones: "Bastante roban ya"

Este lunes se confirmó la grave lesión de Gavi, que estará fuera de los terrenos de juegos al menos ocho meses después de sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. El centrocampista del Barcelona y de la selección española sufrió en el minuto 20 una dura entrada al borde del área pero, después de ser examinado por los médicos de España, el jugador volvió al terreno de juego al sentirse recuperado del fuerte golpe. Pero poco después, cuando controlaba un balón con el pecho pegado a la banda y, en el momento de apoyar su pierna derecha, la rodilla se le giraba y el jugador caía al suelo con claros gestos de dolor. En ese momento todos se dieron cuenta de la grave lesión que podía haber sufrido y por eso, al ser sustituido, Joselu le dio un abrazo antes de meterse en el vestuario y en la segunda parte, Ferran sacaba una camiseta con el nombre de Gavi tras marcar el gol ante Georgia.

BARCELONA, 20/11/2023.- El centrocampista de la selección española Gavi (c) cae lesionado en una acción durante el partido correspondiente a la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2024 que se disputó el pasado domingo ante Georgia en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El centrocampista azulgrana Pablo Paez Gavira 'Gavi' sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco externo, según ha informado el FC Barcelona mediante un comunicado. EFE/R. GARCIA





Las razones de la lesión de Gavi

Después de este contratiempo para el joven jugador, se ha hablado mucho de la sobrecarga de partidos que sufren los futbolistas, tanto en las competiciones de clubes como con sus selecciones internacionales. El claro ejemplo es el número de lesionados en esta semana en la que se disputan numerosos partidos y en los que han 'caído' futbolistas de todas las Ligas. A Gavi, hay que sumarle las bajas de Vinicius, Camavinga, Muriqi, Haaland, ....

Tal y como ha podido saber nuestra compañera Helena Condis, en el Barcelona hay indignación por esta lesión y están muy molestos porque en los dos partidos de la selección - el jueves ante Chipre y este domingo ante Georgia- solo repitieron en el once titular, el propio Gavi y el defensa de la Real Sociedad Robin Le Normand. A pesar de ello, De la Fuente siguió contando con Gavi como titular, a pesar de los informes del Barcelona que advertían de una posible sobrecarga de partidos con su club.

La postura de los médicos de la selección

Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE, que el cuerpo médico de la selección española están convencidos de que no hay negligencia a la hora de actuar y sostienen que Gavi se lesionó en la segunda acción, después de ser atendido por los médicos. También ha confirmado que el propio jugador no ha recriminado nada al cuerpo médico y que no hay reproches por su parte. Sí lo hay en el Barça, ya que han mostrado su enfado a lo largo de este lunes. Juanma Castaño cuestionó si existía algún tipo de negligencia y El Tertulión opinó tras escuchar a los especialistas.





Manolo Lama ofrece una solución al problema

El narrador de la selección española y del Real Madrid, Manolo Lama, quiso hablar de los problemas de lesiones que persiguen a los equipos y que están provocando duras críticas. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, o Courtois, portero del Real Madrid lesionado en pretemporada de ligamentos, ya se han quejado por la gran cantidad de partidos que sufren los futbolistas. Lama dijo que "La solución es que se sienten en una mesa, que los jugadores digan 'basta' y que se bajen el sueldo. Que los clubes dejen de hacer salvajadas llevándoles a giras de locura, y que la FIFA y la UEFA se den cuenta de que bastante roban ya como para seguir exprimiendo a los equipos. Para eso tienen cinco cambios y plantillas de 25, los entrenadores deben rotar más. Si todos ponen su granito de arena podríamos conseguir un fútbol más sano".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado