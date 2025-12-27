Lo tenía desde 2019
El Manchester City Group se deshace de uno de sus clubes
El grupo ha decidido vender su participación en el Mumbai City tras una exhaustiva revisión comercial y a la luz de la actual incertidumbre que rodea el futuro de la Superliga India.
Publicado el
1 min lectura
El Mumbai City FC ha confirmado que City Football Group Limited (CFG), conglomerado cuya matriz es el Manchester City FC, "se ha desprendido de su participación accionarial" en dicho club indio y que "los propietarios fundadores asumirán el control total de la entidad de cara al futuro".
Así lo indicó este viernes el club de Bombay. "Desde 2019, el CFG y el Mumbai City han alcanzado nuevas alturas, ganando dos títulos de la Superliga India (ISL) y dos títulos de la Copa ISL, fortaleciendo las operaciones futbolísticas del club y haciendo contribuciones significativas al crecimiento del juego en la India", añadió en su nota.
"CFG ha tomado esta decisión tras una exhaustiva revisión comercial y a la luz de la actual incertidumbre que rodea el futuro de la Superliga India (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su atención se centra en las áreas donde puede tener el mayor impacto a largo plazo", subrayó el mismo comunicado oficial.
Esa nota concluyó que "CFG sigue estando orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todas las personas relacionadas con el Mumbai City, desde los jugadores y entrenadores hasta el personal, los aficionados y los socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en la India en los próximos años".