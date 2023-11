Miguel Ángel Díaz desvela la postura de los médicos de la selección española: "Actuarían igual"

Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE, que el cuerpo médico de la selección española están convecidos de que no hay negligencia a la hora de actuar y sostienen que Gavi se lesionó en la segunda acción, después de ser atendido por los médicos. También ha confirmado que el propio jugador no ha recriminado nada al cuerpo médico y que no hay reproches por su parte.





Lista de lesionados durante el parón de selecciones

El parón en las competiciones domésticas como consecuencia de los compromisos de las selecciones nacionales se ha saldado con una nutrida lista de jugadores lesionados, algunos de gravedad como el centrocampista español Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

El centrocampista del Barcelona estará en principio de baja por lo que resta de temporada como consecuencia de una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco externo que se produjo en el duelo que enfrentó a España contra Georgia en Valladolid.

También se espera que se ausenten más de un mes Eduardo Camavinga y Vinicius Jr., ambos pertenecientes al Real Madrid. En el caso del centrocampista francés, sufrió una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha durante un entrenamiento y se perderá entre ocho y diez semanas de competición.

Al brasileño se le espera ya para comienzos del año 2024 como consecuencia de una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de la pierna izquierda, una lesión que le sobrevino disputando un encuentro frente a Colombia. También en la liga española, en el Villarreal, está el argelino Aïssa Mandi, quien tuvo que retirarse con muletas durante un enfrentamiento contra Mozambique por problemas de tobillo. Además Vedad Muriqi, delantero kosovar del Mallorca, tiene una rotura en un gemelo que le apartará de los terrenos de juego de cuatro a seis semanas.

Menos grave parece lo del portero alemán Marc-André Ter Stegen y lo del atacante español Mikel Oyarzabal, aunque tampoco se libraron de experimentar percances de diversa consideración jugando con sus equipos nacionales. Sin embargo los contratiempos no son solo exclusivos para los clubes de la liga española. En el partido ante Gibraltar que le convirtió en el debutante y goleador más joven con la selección francesa, Warren Zaïre-Emery sufrió un esguince en el tobillo derecho que le impedirá jugar con el PSG hasta el año que viene.



En Inglaterra el Manchester United deberá renunciar algunas semanas al portero camerunés André Onana; Erling Haaland, delantero del Manchester City, tuvo que abandonar la concentración noruega por un fuerte golpe; y el West Ham está pendiente de saber qué sucede con Jarrod Bowen y Michail Antonio. En lo que respecta a la liga italiana preocupa el problema en un gemelo de Alessandro Bastoni, central del Inter, la lesión de rodilla de Weston McKennie y la de clavícula y hombro de Guillermo Ochoa (Salernitana).