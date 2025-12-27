Tragedia en Indonesia: Fallece el entrenador del Valencia Femenino B y tres de sus hijos tras un accidente del barco turístico en el que viajaban

Tragedia en Indonesia. Un padre español y sus tres hijos de 12, 10 y 9 años han fallecido tras el naufragio de un barco turístico en el que viajaban los cuatro. La madre y otra hija de la pareja consiguieron salvarse, pero el progenitor y sus tres hijos quedaron atrapados en la embarcación, de nombre KM Putri Sakinah, que según medios locales transportaba a 11 personas entre tripulación, guías turísticos y pasajeros.

La familia, muy conocida en Valencia por regentar el restaurante y hotel El Coso en una de las playas de la ciudad, realizaba el primer gran viaje por el extranjero. El fallecido es Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B de 44 años de edad. Su mujer Andrea y su hija Mar si han conseguido salvarse.

turismo en indonesia

El club che ha hecho oficial la noticia en la mañana de este sábado y ha dado el pésame a la familia. Antes de la tragedia navegaban por las aguas del Parque Nacional de Komodo, cerca de la isla de Padar, en el este de Indonesia. Las primeras informaciones apuntan a la colisión del barco con olas de más de dos metros y a una avería del motor. “Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de olas de gran oleaje que duraron un corto período y provocaron el hundimiento del barco”, ha explicado Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan Bajo Clase III (KSOP)

Alamy Stock Photo Isla Padar, Indonesia, Parque Nacional Komodo

Como medida de precaución, la isla de Padar ha permanecido cerrada a los turistas durante la jornada de este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas. Los accidentes marítimos son relativamente frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático compuesto por aproximadamente 17.000 islas, donde las laxas normas de seguridad y el mal tiempo suelen ser factores de riesgo.