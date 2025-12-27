COPE
Tragedia en Indonesia: Fallece el entrenador del Valencia Femenino B y tres de sus hijos tras un accidente del barco turístico en el que viajaban

Fernando Martín y sus hijos de 12, 10 y 9 años fallecieron al quedar atrapados dentro de la embarcación. Se han salvado su mujer y su hija de 7 años.

Fernando Martín era el entrenador del filial del Valencia Femenino.

Valencia CF

Fernando Martín era el entrenador del filial del Valencia Femenino.

Publicado el - Actualizado

Tragedia en Indonesia. Un padre español y sus tres hijos de 12, 10 y 9 años han fallecido tras el naufragio de un barco turístico en el que viajaban los cuatro. La madre y otra hija de la pareja consiguieron salvarse, pero el progenitor y sus tres hijos quedaron atrapados en la embarcación, de nombre KM Putri Sakinah, que según medios locales transportaba a 11 personas entre tripulación, guías turísticos y pasajeros.

La familia, muy conocida en Valencia por regentar el restaurante y hotel El Coso en una de las playas de la ciudad, realizaba el primer gran viaje por el extranjero. El fallecido es Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B de 44 años de edad. Su mujer Andrea y su hija Mar si han conseguido salvarse.

turismo en indonesia

El club che ha hecho oficial la noticia en la mañana de este sábado y ha dado el pésame a la familia. Antes de la tragedia navegaban por las aguas del Parque Nacional de Komodo, cerca de la isla de Padar, en el este de Indonesia. Las primeras informaciones apuntan a la colisión del barco con olas de más de dos metros y a una avería del motor. “Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de olas de gran oleaje que duraron un corto período y provocaron el hundimiento del barco”, ha explicado Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan Bajo Clase III (KSOP)

Isla Padar, Indonesia, Parque Nacional Komodo

Alamy Stock Photo

Isla Padar, Indonesia, Parque Nacional Komodo

Como medida de precaución, la isla de Padar ha permanecido cerrada a los turistas durante la jornada de este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas. Los accidentes marítimos son relativamente frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático compuesto por aproximadamente 17.000 islas, donde las laxas normas de seguridad y el mal tiempo suelen ser factores de riesgo.

