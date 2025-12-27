Así será el homenaje a Diogo Jota de Liverpool y Wolves, sus dos equipos en Inglaterra

El entrenador del Liverpool FC, Arne Slot, ha deseado que la familia del futbolista portugués Diogo Jota, fallecido el pasado verano, logre "algo de consuelo" este sábado cuando sus dos exequipos ingleses se enfrenten en el estadio de Anfield, con varios homenajes previstos.

Diogo Jota y su hermano André Silva murieron el 3 de julio debido a un accidente de tráfico en la carretera A-52 a la altura del término zamorano de Cernadilla (Zamora). Jota tuvo una exitosa etapa en el Wolverhampton Wanderers antes de fichar en 2020 por el Liverpool. Se ha conocido este viernes que los dos hijos de Jota acompañarán a las mascotas en el inminente partido entre 'reds' y 'wolves' programado en Anfield, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League inglesa.

En este contexto, Slot analizó los últimos 12 meses y admitió que "se enciende una montaña rusa de emociones" al recordar todo lo sucedido. "Hacerlo me lleva a pensar especialmente en la familia de Diogo Jota en la que será su primera Navidad sin él", declaró a los medios 'reds'. "El sentimiento de pérdida será especialmente fuerte el sábado, por supuesto, ya que será la primera vez que los dos equipos ingleses de Diogo se enfrenten desde su trágico fallecimiento", dijo el entrenador neerlandés. "Al igual que nosotros, el Wolverhampton está muy afectado por la pérdida de un jugador y una persona tan especiales, por lo que mis pensamientos también están con ellos", concluyó el técnico del Liverpool.