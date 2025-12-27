Polémica en la NFL: Colocan a su mejor jugador como lesionado para tener más fácil perder y este se rebela contra el equipo

Jordan Love, de Green Bay Packers, en protocolo de conmoción cerebral; Trent Jordan Watt, de Pittsburgh Steelers, con una lesión en un pulmón, y Maxx Crosby, de Las Vegas Raiders, lastimado de la rodilla, son las estrellas que no verán acción en la semana 17 de la temporada de la NFL.

Con el último ha habido una gran polémica y el jugador, incluso, se ha enfrentado a su equipo públicamente. Maxx Crosby, ala defensiva de los Raiders abandonó molesto este viernes las instalaciones del equipo por no estar de acuerdo con el diagnóstico de los médicos respecto a su lesión en la rodilla.

"Ser el mejor del mundo en lo que hago es lo que busco, y esto que me hacen arruina el juego. No me importa la selección", afirmó Crosby. La polémica se encendió porque Maxx Crosby es la tercera baja que anuncian los Raiders, junto a Brock Bowers y Jeremy Chinn, los tres titulares, para el duelo del domingo ante los New York Giants, ambos equipos tienen la misma marca de dos ganados y 13 derrotas. El equipo que pierda este partido asegurará terminar la campaña como el peor equipo de la NFL, lo que da derecho a tener la primera selección del Draft del 2026.