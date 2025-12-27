COPE
El amigo invisible viral de Jesús Vallejo con sus amigos

El central del Albacete ha dejado una de las imágenes de las Navidades al posar con sus amigos y las camisetas que se habían regalado en un amigo invisible.

Jesús Vallejo y sus amigos posan con las camisetas del amigo invisible navideño.

Jesús Vallejo y sus amigos posan con las camisetas del amigo invisible navideño.

Jesús Vallejo está viviendo una segunda juventud en Albacete. El central, tras años de ostracismo en el Real Madrid, vuelve a sentirse importante y ha jugado 14 encuentros con los manchegos, todos ellos como titular. Estos días se ha vuelto viral y tendencia por sus vacaciones navideñas junto a sus amigos y un curioso amigo invisible que ha compartido en las redes sociales.

El central maño tuvo la idea de hacer con sus colegas un amigo invisible temático de camisetas de fútbol. Las zamarras elegidas son las de Van Nistelrooy de Países Bajos, la que lleva el propio Vallejo, la de Pavel Nedved de la República Checa, la de Fermín del Barcelona, la de Pablo Aimar y la de Lottar Matthaus de Alemania. Los cinco amigos aparecen enfrente de otra camiseta 'legendaria' la de Julian Ross, uno de los protagonistas de la mítica serie Campeones.

