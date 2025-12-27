El amigo invisible viral de Jesús Vallejo con sus amigos

Jesús Vallejo está viviendo una segunda juventud en Albacete. El central, tras años de ostracismo en el Real Madrid, vuelve a sentirse importante y ha jugado 14 encuentros con los manchegos, todos ellos como titular. Estos días se ha vuelto viral y tendencia por sus vacaciones navideñas junto a sus amigos y un curioso amigo invisible que ha compartido en las redes sociales.

El central maño tuvo la idea de hacer con sus colegas un amigo invisible temático de camisetas de fútbol. Las zamarras elegidas son las de Van Nistelrooy de Países Bajos, la que lleva el propio Vallejo, la de Pavel Nedved de la República Checa, la de Fermín del Barcelona, la de Pablo Aimar y la de Lottar Matthaus de Alemania. Los cinco amigos aparecen enfrente de otra camiseta 'legendaria' la de Julian Ross, uno de los protagonistas de la mítica serie Campeones.