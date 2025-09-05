Los manifestantes pro Palestina paran La Vuelta justo antes de empezar el Angliru

La Vuelta a España entra este viernes en territorio asturiano en una 13ª etapa que finalizará en la mítica cima del Angliru. Durante varios días se llevan produciendo una serie de incidentes relacionados con la presencia del Israel Premier Tech en la carrera. El último de ellos justo antes de comenzar la subida cuando un grupo de manifestantes se ha colado en la carretera y ha obligado a detener la carrera unos 20 segundos.

Los hechos se han producido a falta de 12'5 kms. para la meta cuando por delante marchaban tres hombres: el ecuatoriano del Movistar, Jefferson Cepeda, el kazajo del Astana, Nicolas Vinokourov y el luxemburgués del Ineos, Bob Jungels. Los tres circulaban con 2:30 de ventaja sobre un pelotón tirado por el UAE y estaban a punto de empezar a subir el Angliru.

En ese momento un pequeño grupo de personas con una pancarta y banderas de Palestina se ha colocado en mitad de la carretera y ha obligado a frenar al coche de dirección de carrera y a los tres escapados. La reacción de la Guardia Civil ha sido muy rápida, pero ha tardado unos 20 segundos en retirar a los manifestantes.