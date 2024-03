Los detalles de la expulsión de Xavi en el Metropolitano: "Sácasela, la segunda y a la calle"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 42 del partido contra el Atlético de Madrid "por realizar observaciones de orden técnico" a "una" de las "decisiones" del árbitro, "voz en grito, realizando gestos de desconsideración, y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro", según escribió José María Sánchez Martínez, colegiado del encuentro, en el acta.

Tal y como apuntó nuestro compañero Isaac Fouto en el Tertulión de los domingos, Xavi se perderá los dos próximos partidos que serán ante Las Palmas el próximo 30 de marzo a las 21h y después, en el duelo entre la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el PSG, ante el Cádiz que se jugará el 13 de abril a las 21h. Justo antes de la jornada del Clásico del Santiago Bernabéu ante el Real Madrid del 21 de abril a las 21h.

Secuencia de la expulsión

Cabe recordar que el técnico del club azulgrana también había sido amonestado con tarjeta amarilla un minuto antes, por "realizar observaciones" a una de las decisiones del árbitro por una falta señalada a Gundogan.

Poco después de esa amonestación fue cuando se produjo la expulsión a Xavi. Tal y como difundieron nuestros compañeros de Movistar+, primeramente fue el cuarto árbitro quien llamó al colegiado Sánchez Martínez para que expulsara a Xavi.

Una vez recibido el llamamiento, el árbitro principal se dirigió a los banquillos y sacó la cartulina roja a Xavi, mientras que el técnico culé señalaba que no le había dicho nada a su ayudante.

Una vez vista la tarjeta roja, y antes de ir hacia al túnel de vestuarios, Xavi se dirigió al cuarto árbitro para pedir explicaciones porque no entendía el por qué de esa expulsión: "¿Qué te he dicho, qué te he dicho?". Sin recibir respuesta por parte del cuarto árbitro, Xavi ya encaró el túnel de vestuarios para vivir allí lo que restaba de partido.

Las amonestaciones de Xavi

El técnico del Barcelona dirigía su primer encuentro después de cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas en el choque que su equipo disputó - y ganó - ante el Mallorca.

Y ahora, tras ver esa roja directa, como informaba Isaac Fouto, se perderá los dos próximos partidos. Nuestro compañero Pedro Martín apuntaba que Xavi, en sus 93 partidos que lleva en LaLiga desde que cogió las riendas del Barcelona acumula 15 amarillas y 2 rojas.

El dato es significativo porque solamente Gavi, ahora lesionado, ha visto más tarjetas que él con un total de 23 amarilllas. A continuación está el defensa uruguayo Ronald Araújo que ha visto 15 amarillas y 1 roja. Y por último, cierra esta tabla el exjugador culé Sergio Busquets con 16 tarjetas amarillas.

