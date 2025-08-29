Le tienen que cambiar de horario un partido al Hércules porque le resultaba casi imposible poder ir a Ibiza

La Primera RFEF arranca este fin de semana y ya está dando quebraderos de cabeza a ciertos equipos. El problema lo tienen los horarios de los partidos, que fueron establecidos hace apenas cuatro días, concretamente el 25 de agosto. Y el hecho de que haya esperado la RFEF tanto tiempo a hacer público el horario del primer y segundo partido, está generando los primeros problemas de la temporada, aunque el calendario ya se conocía desde bastante antes.

El gran perjudicado iba a ser el Hércules, que no se enteró hasta el 27 de agosto cuando visitaría Ibiza. En Ibiza, bien es sabido que los meses de julio, agosto y parte de septiembre son temporada alta. Tanto que incluso los propios trabajadores de la isla tienen problemas para poder encontrar casa para poder vivir.

El mayor de los problemas ha surgido cuando el club levantino ha tenido que buscar alojamiento para el fin de semana del 7 y 8 de septiembre. Se ha encontrado con la tesitura de que el hotel por noche para la plantilla le costaba 10.000 euros. Y el equipo tenía que estar dos días, porque el partido se iba a celebrar en la matinal del domingo.

El Hércules se planteó el hecho de poder ir en avión, o en ferry a la isla pitiusa. Pero el problema es que al ser temporada alta, todos los billetes estaban vendidos. Con lo cuál, al conjunto herculino se le complicó el hecho de poder ir al encuentro.

El club levantino con estos problemas logísticos, solicitó a la RFEF el cambio de horario, y este viernes se ha hecho publico que la solicitud ha sido aprobada por la Federación.

"El órgano competicional de la RFEF ha estimado la solicitud presentada por el Hércules CF para la modificación del horario del encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de Primera Federación. El encuentro ante el UD Ibiza correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de Primera Federación, inicialmente fijado para el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 16:00 horas, se disputará finalmente el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21:15 horas. La resolución se fundamenta en las dificultades logísticas planteadas por nuestro club para el desplazamiento y regreso de la expedición, así como en la conveniencia de disputar el encuentro en horario nocturno por motivos de seguridad ante las altas temperaturas previstas".

Así que finalmente, el Ibiza UD contra el Hércules CF se jugará el próximo sábado 6 de septiembre a las 21:15 en el Palladium Can Misses. Este horario permitirá que los alicantinos puedan desplazarse en el día y evitar el alto coste del hotel.