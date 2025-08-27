El ex del Ibiza, Juan Carlos Carcedo, en EL PARTIDAZO tras clasificar al Pafos para la Champions League: "No lo podíamos ni soñar"

Juan Carlos Carcedo acaba de hacer historia para el fútbol de Chipre y también en su carrera como primer entrenador, clasificar al Pafos para la liga de Campeones. El ex técnico de la UD Ibiza ha obrado el milagro guiando a un equipo en el que también milita el ex Ibiza David Goldar.

El conjunto chipriota se mete en la mejor competición de clubes tras empatar 1-1 anoche ante el Estrella Roja (en la ida ganaron 1-2) con mucho sufrimiento, ya que el gol llegaba en el 89'.

Con la emoción todavía a flor de piel aunque no lo transmita la calma de Juan Carlos Carcedo, atendía EL PARTIDAZO DE COPE con Joseba Larrañaga.

"Somos un equipo pequeño que hemos ido logrando pequeños éxitos pero jugar la máxima competición europea no lo podíamos ni soñar. Me gustaría un equipo español para volver a casa pero cualquier rival va a ser muy bonito".

El riojano explica cómo llegó a Chipre: "era una oportunidad que me surgió porque quería entrenar fuera. Me motivaba un sitio con tranquilidad y que pudiésemos jugar competiciones europeas, y Chipre me lo daba".

Sobre preferencias para los rivales que le toquen en suerte en la Liga de Campeones, el técnico admite que "me haría ilusión algún equipo español por poder volver a casa, pero toque quien toque serán rivales de gran categoría".

Técnico del ascenso.-

Juan Carlos Carcedo fue el técnico del hito más importante en la historia del fútbol en Ibiza, el ascenso a Segunda División, la primera llegada al fútbol profesional. El ex técnico de la UD Ibiza fue el encargado de dirigir el proyecto de Amadeo Salvo y entonces Fernando Soriano como director deportivo hasta el fútbol profesional.

Carcedo había llegado tras toda una vida como entrenador ayudante de Unai Emery, con quien tenía un palmarés envidiable de Europas League y grandes competiciones en liga. El riojano sin embargo decidía salir de la zona de confort para emprender la aventura en solitario, el Ibiza era su primera experiencia y no pudieron salir mejor las cosas.

La falta de paciencia y una dinámica muy mala en Segunda le costó después el puesto, lo que significaría la llegada de Paco Jémez. De perfil discreto y educado en sus comparecencias, sobre todo gran conocedor del fútbol, Carcedo tendría otras oportunidad en el Real Zaragoza que acabó pronto.

Tras esa decepción en la capital maña decidía aceptar la propuesta del Pafos de Chipre, a donde llegaba en 2023. Desde entonces, todo han sido alegrías para el ex técnico celeste, como meterse en competición europea y ahora acaba de meterse en la Liga de Campeones.