Juan Ayuso: "Después de todo lo que ha pasado, está bien responder encima de la bici con las piernas"

Después de lo vivido ayer en la 11ª etapa en Bilbao, La Vuelta ha vuelto a la normalidad y en esta etapa que ha transcurrido en Cantabria entre Laredo y Los Corrales de Buelna, la victoria se la ha llevado Juan Ayuso después de batir al sprint a un Javier Romo, con el que iba en una fuga de 53 corredores y con el que llegó a meta.

EFE Juan Ayuso en la línea de meta

Al acabar la etapa, Juan Ayuso atendió a Quique Iglesias en el Tiempo de Juego. El ciclista español primero realizó una valoración de su triunfo en la vuelta ciclista a España: "Sabía que en esta etapa podía tener una oportunidad. Ayer pensaba que también era un buen día para salir ganador de etapa, pero al final estaba muy cansado. Hoy he salido especialmente con motivación porque tengo un especial cariño a Corrales porque aquí corrí las carreras de cadetes y juveniles y justo terminaba en esta misma llegada. Entonces, pues nada, es muy bonito".

A lo largo de estas semanas, a Juan Ayuso se le ha criticado el comportamiento que ha tenido con compañeros de su equipo e incluso llegó a decir que el UAE era una "dictadura" . A la hora de hablar sobre este asunto, Ayuso dejó las siguientes palabras: "Una victoria en una etapa de la vuelta a España es siempre importante. He llegado en un buen momento y después del cruce de declaraciones y de todo lo que ha pasado en la prensa, está bien responder encima de la bici con las piernas".

Ya para terminar, Juan Ayuso dio su punto de vista acerca de la etapa de mañana que tendrá como final en el alto de L´Angliru, uno de los puertos de montaña más famosos de España: "Es un final en el que siempre es especial ganar porque es un lugar mítico de La Vuelta. También será un día en el trataré de ayudar a João Almeida".