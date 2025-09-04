Juan Ayuso le roba la etapa a Romo y repite victoria

Juan Ayuso logró la segunda victoria de etapa española, la segunda suya, y mantuvo la dictadura de un UAE que ha ganado 5 de las 12 jornadas parciales. Este jueves en Corrales de Buelna lo hizo batiendo al sprint a un Javier Romo, con el que iba en una fuga de 53 corredores y con el que llegó a meta. Movistar volvió a dar al palo y rozó de nuevo un triunfo que se le resiste.

Una jornada entre las localidades cántabras Laredo y Los Corrales de Buelna, con 145 kilómetros de recorrido, en la que hubo de nuevo protestas contra la presencia del Israel, aunque todas ellas pacíficas y en la que no hubo que lamentar ningún incidente. Los favoritos se tomaron el día con un poco de tranquilidad antes del Angliru y La Farrapona y Vingegaard mantuvo el maillot rojo sin problemas.

En esta ocasión, el alicantino se ha impuesto al sprint a su compatriota Javier Romo, del Movistar Team, una alegría que le llega después de estar en el ojo del huracán esta semana por su polémica salida del UAE. Todo tras una gran escapada en la subida a la Collada de Brenes, Ayuso se quedó mano a mano con Javier Romo (Movistar Team) durante los últimos kilómetros y no fue hasta el final cuando se dirimió quién llegaba primero a la línea de meta, siendo el catalán el que aceleró para llevarse la victoria.