Jenni Hermoso, citada a declarar el próximo 28 de noviembre por el beso de Rubiales

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha citado el 28 de noviembre a la jugadora de la selección Jenni Hermoso para que preste declaración sobre el beso no consentido que el expresidente de la Federación Española Luis Rubiales le dio tras la final del Mundial en Sídney (Australia), el pasado 20 de agosto.



Se trata de una diligencia clave en la causa en la que se investiga a Rubiales, por delitos de agresión sexual y coacciones, y a otros tres miembros de su equipo cuando estaba al frente de la RFEF.

Jenni Hermoso, que deberá acudir presencialmente a la Audiencia Nacional el próximo martes a las 12.30 horas, todavía no ha dado su versión sobre lo ocurrido ante el juez, pero sí lo hizo ante la Fiscalía, que acabó presentando una querella contra Rubiales tras escuchar a la futbolista.



En aquella declaración, prestada el 5 de septiembre, apenas unos días después de la final del Mundial, Jenni Hermoso denunció formalmente ante la Fiscalía que el beso en la boca que le dio su superior no fue consentido y añadió además que ella y su entorno se sintieron presionados por Rubiales y su equipo para que le defendiese públicamente.



Tras recabar la versión de la internacional, la Fiscalía se querelló contra Rubiales en la Audiencia Nacional y el juez acabó abriendo una causa contra él, en la que también están investigados por coacciones el exseleccionador Jorge Vilda, el director de la selección masculina, Albert Luque; y el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.



Los cuatro han negado haber presionado a la jugadora o a su entorno más cercano y el propio Rubiales sigue manteniendo que el beso fue consentido fruto de la "efusividad" y "espontaneidad" de la celebración de la victoria de la selección.



En estos meses de investigación, el juez ha interrogado a más de una decena de testigos, pero todavía estaba pendiente una de las diligencias más importantes, la declaración en calidad de víctima de Jenni Hermoso, ya que el juzgado no había podido cuadrar la comparecencia de la futbolista, que juega en el Pachuca de México.