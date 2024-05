"No me da la gana, una dictadura como la venezolana": Vox llena Vistalegre con Milei como plato fuerte

Vox ha conseguido llenar este domingo el Palacio de Vistalegre para celebrar el acto central de la convención política Europa Viva 24, en el que el plato fuerte serán las intervenciones del presidente de Argentina, Javier Milei, y de Santiago Abascal.

Junto a ellos, intervendrán otras figuras relevantes de su espacio político, entre las que destacan Marinne Le Pen, Víctor Orban, Giorgia Meloni o Mateusz Morawiecki, e integrantes de la candidatura de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo.

Buxadé (Vox): "Milei quiere devolver la libertad y la prosperidad a Argentina” En La Mañana del Fin de Semana de COPE, el candidato de Vox a las europeas, apela a la participación ante unas elecciones que, habitualmente, despiertan menos entusiasmo María BanderaLa Mañana Fin de Semana 19 may 2024 - 09:40

"Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana" o "Puigdemont a prisión", cantan los afiliados y simpatizantes de Vox en los momentos previos al comienzo del acto. Abascal ha salido a saludar brevemente por una de las gradas del Palacio de Vistalegre, que tiene capacidad para 10.000 personas.

José Antonio Ortega Lara, fundador de Vox, ha sido el encargado de abrir el acto central.



El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha enviado un mensaje grabado que se escuchará después de las intervenciones del líder del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast; del presidente de Chega de Portugal, André Ventrua; del ex primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki y la presidenta de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen.



Alrededor de 160 periodistas de más de 90 medios de comunicación de 16 países se han acreditado para cubrir el acto.

El partido de Santiago Abascal ha concebido el Europa Viva 24 como evento político para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de los comicios del 9 de junio. Su programa estará basado en la defensa de la soberanía de las naciones europeas, los derechos de los trabajadores del sector primario y la protección de las fronteras, entre otros aspectos.