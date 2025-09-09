Javier Guillén confirma que La Vuelta seguirá adelante pese a los incidentes generados por las protestas

La Vuelta seguirá con el guion previsto, tras los altercados sucedidos en la provincia de Pontevedra en la etapa 16, en la que la concentración de un grupo de manifestantes pro Palestina en el tramo final del recorrido obligó a la organización a concluir la etapa ocho kilómetros antes de donde se situaba la línea de meta.

Javier Guillén, director de la Vuelta, aseguró tras los incidentes que obligaron a neutralizar este martes la decimosexta etapa que la ronda española "saldrá mañana" para disputar la jornada entre O Barco de Valdeorras y Alto del Morredero.

"Ante todo, tengo que decir que la Vuelta no va a parar y mañana saldrá la etapa. Nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid", señaló.