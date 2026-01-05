Edgar Canet salva un día difícil en el Rally Dakar, donde Carlos Sainz ha sufrido dos pinchazos

Edgar Canet ha salvado un día difícil en el Rally Dakar. El 'Chico Maravilla' sigue asombrando en el Dakar. Este lunes terminó la etapa segundo detrás de su compañero, Daniel Sanders, pese a abrir pista y sufrir dos caídas: en una se partió el labio y la otra se produjo después de tener que sortear un camello que estaba en su trazada.

Entre risas, Canet dice que esperaba que ese camello se apartara del camino con el ruido de su moto, pero tuvo que ser el catalán el que maniobrara para adelantarle. Se encontró después con una piedra, y evidentemente, no tuvo consecuencias físicas porque terminó la etapa en segundo lugar.

En la general, Canet está segundo a 30 segundos de Sanders. El otro español destacado, el valenciano Tosha Schareina, está en cuarta posición.

Canet calificó la etapa como "larga" y restó importancia a las caídas: "Al final son cosas que pasan, estamos al final luchando. Hay alguna piedra que no se acaba de ver cuando estás tanto tiempo mirando el roadbook. Parece que hemos hecho un gran trabajo, y estoy súper contento con mi ritmo, con la navegación, y estamos perfectos. No me duele nada, seguimos en la lucha".

CARLOS SAINZ TUVO QUE SUPERAR DOS PINCHAZOS

Peor le fue la jornada, en coches, a Carlos Sainz. El madrileño sufrió dos pinchazos que le han costado muchos minutos, sobre todo el pinchazo lento, en la segunda parte de la carrera, porque ha tenido que que ir ralentizando hasta que, al final, se ha visto obligado a parar del todo y, en consecuencia, ha perdido cinco minutos con Nasser Al-Attiyah, uno de los referentes del Dakar, pero mucho más ha perdido con respecto al ganador de etapa, el norteamericano Seth Quintero, de Toyota, que ha aventajado en 16 minutos a Sainz.

Quintero se sitúa segundo en la clasificación general, y Carlos Sainz se queda en la clasificación en décimo puesto, a 6'35" de la cabeza, por lo que le tocará remontar.