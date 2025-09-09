Bernal se lleva el triunfo en una jornada marcada por una protesta en favor de Palestina que impidió la llegada de los ciclistas a meta

Nuevas protestas en la 16ª etapa de la Vuelta a España

El colombiano Egan Bernal (Ineos), es el ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 km de meta por las protestas que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada.

Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado.

A 15 km de meta, momento en el que marchan escapados el español Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, la organización de la Vuelta envió una comunicación por su emisora anunciando tal medida.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta".

Anteriormente las fuerzas de seguridad hubieron de retirar un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.