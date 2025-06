La intrahistoria del despeje de Egiluz en el penalti del Mirandés-Oviedo y que puede marcar un ascenso

El Mirandés golpeó primero en la final por el ascenso a Primera División tras ganar por 1-0 al Oviedo gracias a un gol de Alberto Reina en el encuentro que se disputó este domingo en el estadio de Anduva.

Tanto del Mirandés que llegó a los tres minutos de juego y que puso patas arriba al estadio. Los de Alessio Lisci tuvieron ocasiones para poder conseguir el segundo, pero el guardameta visitante Aaron Escandell desbarató todas las opciones de peligro.

penalti

Sin embargo, el Oviedo tuvo la opción de conseguir el empate si el argentino Santiago Colombatto hubiera transformado un penalti en el minuto 85 del encuentro. Pena máxima que fue detenida por Raúl Fernández. Pero esta jugada también nos dejó una curiosa imagen.

Momento del salto de Egiluz en el penalti del Mirandés-Oviedo

Al ver la jugada repetida en televisión, se aprecia como el defensor del Mirandés Unai Egiluz pega un salto antes de entrar en el área en el momento del lanzamiento de Colombatto. Se da la circunstancia que fue el propio Egiluz quien despejó el rechace de su guardameta.

En la rueda de prensa postpartido, Lisci reconoció que esa jugada estaba trabajada: "Aunque pueda parecer un chiste está entrenado. Me acuerdo cuando estábamos de concentración fuera de casa y no sé quién preguntó pero si un jugador salta y está dentro del área es bueno o no. El club se informó y nos dijeron que si un jugador está saltando, está habilitado, y hablamos que si llega a eso que salten y Unai lo ha hecho muy bien. Lo hemos hablado".

El marcador por tanto no se movió y el Mirandés viajará a Oviedo con esa mínima ventaja. El encuentro de vuelta se disputará el próximo sábado 21 de junio a las 21:00h en el estadio Carlos Tartiere.

Al equipo de Paunovic le vale con ganar 1-0 ya que en caso de acabar así al término de los 90 minutos, y de la media hora de la prórroga, será el conjunto asturiano quién ascendería a Primera División al acabar tercero en la clasificación después de las 42 jornadas de la Liga en Segunda, un puesto por encima del conjunto jabato.