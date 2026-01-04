COPE
FÚTBOL INTERNACIONAL

Continúa el calvario de lesiones para un exjugador del Barcelona: "Se espera que esté listo para el arranque de la temporada 2027"

Riqui Puig, figura de Los Ángeles Galaxy en la MLS, volvió este sábado a operarse por su lesión de cruzado sufrida en diciembre de 2024

Riqui Puig, en el partido que se lesiono de la rodilla

Agencia EFE Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Riqui Puig, excentrocampista del Barcelona y figura de Los Ángeles Galaxy en la MLS, volvió este sábado a operarse por su lesión de cruzado sufrida en diciembre de 2024 y seguirá de baja hasta la temporada 2027 de la liga estadounidense, informó la franquicia angelina.

Puig se operó con éxito para reconstruir el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, poco más de un año después de someterse a esa misma operación.

Por esta grave lesión, el centrocampista se perdió toda la última temporada de la MLS y seguirá lejos del terreno de juego también en la campaña 2026.

la rodilla de Riqui Puig

"Se espera que Puig consiga una recuperación completa y que esté lista para sumarse a la plantilla para el arranque de la temporada 2027", destacaron los Galaxy.

Riqui Puig se lesionó en una jugada sin contacto a la hora de juego del Galaxy-Sounders de diciembre de 2024. A pesar del percance, el español siguió jugando durante media hora con el cruzado roto.

También dio la asistencia que envió a los Galaxy a la final ganada ese año contra los New York Red Bulls.

