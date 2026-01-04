Manolo González: "Espero que algún medio de comunicación pida disculpas por mentir cuando dijo que yo calenté el derbi"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, confesó después de perder contra el Barcelona en el RCDE Stadium (0-2) que está "cabreado" porque, pese a haber "jugado bien", su equipo debe "ser exigente y ganar contra quien sea".

El técnico indicó en rueda de prensa que su equipo tenía el triunfo "a tocar" y se "ha escapado". "Una jugada que no tiene relativo peligro la acaba metiendo (Dani Olmo, el 0-1 en el minuto 86) en el palo contrario. Es una contra, pero el rival tiene nivel. En el segundo (Lewandowski, min.90) nos coge muy abiertos", afirmó.

González, en cualquier caso, se mostró "orgulloso" de sus futbolistas. Además, definió como "impresionante" el ambiente en el estadio. "Si queremos seguir creciendo tenemos que llegar cabreados a casa porque este partido lo tenemos que ganar", insistió.

El entrenador del Espanyol dijo que "lo más normal" es que el encuentro hubiera estado "2-0 en el minuto 80". "El fútbol no es sólo crear ocasiones, también debes meterlas dentro. Es el hándicap que hemos tenido. Debes marcarlas y más contra un rival de este nivel", resaltó.

Respecto al delantero Roberto Fernández, ovacionado tras ser cambiado después de disfrutar de varias ocasiones de gol, explicó que "un día, por desgracia, puede no tener acierto", y no le recriminó "nada". "Desde el primer día se ha dejado la piel y lo sigue haciendo", subrayó.

González no cree que el Barcelona haya ganado "injustamente". "Esto va de aciertos. Por muy bien que hagas todo, el gol es una parte fundamental. No mereces ganar el partido porque puedes fallar lo que hemos fallado. Cuando no aciertas no puedes ganar, no hay más", insistió.

Su equipo, desveló, está molesto por el resultado porque quería ganar: "No nos valía el empate a cero. Nos vamos fastidiados porque no hemos sido capaces".

Preguntado por la actuación del portero Joan García, exjugador de su equipo, no quiso responder: "No voy a valorar nada de Joan porque diga lo que diga o por un lado o por otro me van a buscar la vuelta. Lo que pienso de Joan lo dije aquí cincuenta veces el año pasado y ya está. No quiero entrar en estos temas".

Por otra parte, se dirigió a algún medio de comunicación, sin concretar el destinatario: "Espero que pida disculpas por mentir cuando dijo que yo calenté el derbi (en su rueda de prensa previa) y espero que no me llamen nunca para una entrevista".