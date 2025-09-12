La indignación de Tomás Guasch con el Barcelona - Valencia que se juega en el Johan Cruyff: "Si les parece normal..."

Después de mucho tiempo de espera, el martes de esta misma semana se hizo oficial que el duelo entre FC Barcelona y Valencia correspondiente a la 4ª jornada de la Primera División se iba a jugar en el Estadio Johan Cryff. De esta manera se terminaron los rumores que decían que el choque iba a disputarse en el Camp Nou porque al final el templo culé no iba a estar terminado en esa fecha y Montjuic tampoco iba a estar disponible por el concierto del cantante americano Post Malone.

FCB Imagen del Estadi Johan Cruyff en el que podría disputarse el Barcelona-Valencia.

indignación en el valencia

Como no podía ser de otra manera, el Valencia no se ha tomado del todo bien el hecho de tener que jugar en un estadio con una capacidad de 6000 espectadores como es el Johan Cruyff. Para la cita del domingo, el conjunto valencianista dispondrá de 290 entradas para sus aficionados.

EFE BARCELONA, 26/01/2025.- El delantero del FC Barcelona Ferrán Torres (c) dispara a puerta durante el partido de la jornada 21 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Valencia CF, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. EFE/ Enric Fontcuberta

En la rueda de prensa previa al partido, Carlos Corberán, entrenador del Valencia, no se escondió a la hora de hablar sobre este asunto: "Es una situación atípica porque normalmente el estadio se sabe con anterioridad y la Federación y la Liga fijan unas normas y tienen que velar porque esas normas se cumplan. Lo que yo he hecho es centrarme en nosotros mismos independientemente del campo en el que se juegue. Al final esto no ha acorde al prestigio que tiene que tener esta competición".

la visión de tomás guasch

En su respectivo análisis de la semana deportiva, Tomás Guasch habló del partido entre culés y valencianistas con la siguiente valoración: "Esta semana vuelve el campeonato de liga y tenemos un Barcelona - Valencia que se va a disputar en un campo de 6000 personas. Ayer leí que hay campos de Tercera Federación que tienen más capacidad que el Johan Cruyff. Si les parece normal, pues no pasa nada".

También se quiso acordar del posible partido en Estados Unidos entre el Villareal y el FC Barcelona. "La UEFA tiene que estudiar lo de Miami porque hay muchas cosas que discutir y que estudiar. Cuidado que los italianos quieren llevarse un partido del Milán a Australia. Vamos, que la propia UEFA se sorprenda con este tipo de cosas que son de su calado es asombroso".

