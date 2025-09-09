fútbol
El Barcelona - Valencia de la 4ª jornada se disputará en el Johan Cruyff
El equipo azulgrana no ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento para jugar en el Camp Nou y lo hará en el Johan Cruyff, ante 6.000 espectadores.
Javier Pastor
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Barcelona - Valencia de la 4ª jornada se disputará en el Johan Cruyff. COMUNICADO OFICIAL:
"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de Liga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, ante el Valencia CF, no podrá celebrarse aún en el Spotify Camp Nou. El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadio Johan Cruyff. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y la gestión de las entradas".
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Deja su vida en Valencia para mudarse con sus cinco hijos a un pueblo de Teruel y sentencia
Hace casi una década, Eli decidió instalarse en Allepuz, una pequeña localidad aragonesa, junto a sus cinco hijos y su marido