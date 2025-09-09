El Barcelona - Valencia de la 4ª jornada se disputará en el Johan Cruyff. COMUNICADO OFICIAL:

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de Liga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, ante el Valencia CF, no podrá celebrarse aún en el Spotify Camp Nou. El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadio Johan Cruyff. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y la gestión de las entradas".