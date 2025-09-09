COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

fútbol

El Barcelona - Valencia de la 4ª jornada se disputará en el Johan Cruyff

El equipo azulgrana no ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento para jugar en el Camp Nou y lo hará en el Johan Cruyff, ante 6.000 espectadores.

Estadio Johan Cruyff

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

El estadio Johan Cruyff es el estadio habitual del equipo femenino y del filial.

Javier Pastor

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Barcelona - Valencia de la 4ª jornada se disputará en el Johan Cruyff. COMUNICADO OFICIAL: 

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de Liga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, ante el Valencia CF, no podrá celebrarse aún en el Spotify Camp Nou. El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadio Johan Cruyff. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y la gestión de las entradas".

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking