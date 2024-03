Iñaki Acha, en Tiempo de Juego: "La persona que insultó a Cheikh Sarr está identificada"

Este pasado sábado se suspendió el encuentro que disputaban Sestao River y Rayo Majadahonda a minutos del final después de que Cheikh Sarr, portero del equipo madrileño denunciara insultos racistas por parte de la afición local. "Pensamos que Sarr se equivoca con su reacción", empezó comentando Iñaki Acha a Juanma Castaño.

Y añadía seguidamente: "En el vestuario Sarr estaba preocupado y arrepentido. Está bien expulsado, pero pedimos a la RFEF que se den cuenta del porqué sucedió".

"Nosotros no podemos hacer nada por el momento hasta que el Comité no dictamine una sanción", afirmaba el vicepresidente del Rayo Majadohanda sobre la posible sanción que puede recibir su jugador. Y agregó: "Es terrible ver a un chaval de esa edad desconcertado, hundido y a punto de llorar. No tengo duda de que se produjeron los insultos, aunque reitero que Sarr se equivoca reaccionando así".

Iñaki Acha iba va más allá y lanzaba un contundente mensaje. "La única forma de atajar el problema es señalando a las personas que insultan a los jugadores, a los árbitros o a quien sea porque cada vez esto va a más. Deben imponer sanciones económicas importantes", señaló.

El vicepresidente del equipo madrileño para concluir afirmó que el individuo que profirió los insultos está identificado. "Sabemos que la persona está totalemente identificada porque las imágenes del partido son nítidas y, también, porque acudió a comisaría a poner una denuncia por agresión. Y si no es así a su alrededor había 50 o 60 personas que le escucharon como también le escucharon algunos de nuestros jugadores", concluyó.