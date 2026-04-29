Histórica sanción a Andrada por su puñetazo a Pulido

Esteban Andrada estará mucho tiempo sin volver a jugar al fútbol. El portero argentino del Real Zaragoza se perderá 13 partidos después de su lamentable puñetazo a Pulido en el derbi aragonés del pasado domingo. El meta, que ya tenía amarilla, empujó primero al capitán del Huesca, que cayó al suelo. El árbitro le expulsó y al ver la tarjeta se volvió loco y fue corriendo hacia Pulido para propinarle un brutal puñetazo que le causó al oscense "un hematoma en el pómulo izquierdo".

Ahora Andrada, tal y como pedían todos los estamentos del fútbol español, ha recibido una sanción ejemplarizante. No podrá jugar en los cinco partidos que quedan de esta temporada. Tampoco lo hará en los 8 primeros de la campaña 2026/2027. Un castigo que no tiene parangón en el fútbol español para una imagen de violencia que ha recorrido el mundo.

Captura Agresión de Andrada a Pulido

El colegiado Arcediano Monescillo recogió en su acta lo sucedido, con otras dos expulsiones por agresión tras la revisión del VAR: "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores", escribió el colegiado.

Dani Jiménez, portero del Huesca y que participó en la tangana posterior a la agresión de Andrada, propinando un puñetazo al meta del Zaragoza, también ha recibido un duro castigo. En su caso ha sido sancionado con 4 partidos de suspensión.