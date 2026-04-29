Comité de Competición
Histórica sanción a Andrada por su puñetazo a Pulido
El portero del Zaragoza ha sido castigado con 13 partidos de suspensión. Se quedaría sin jugar lo que queda de temporada y otros 8 encuentros de la siguiente.
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Esteban Andrada estará mucho tiempo sin volver a jugar al fútbol. El portero argentino del Real Zaragoza se perderá 13 partidos después de su lamentable puñetazo a Pulido en el derbi aragonés del pasado domingo. El meta, que ya tenía amarilla, empujó primero al capitán del Huesca, que cayó al suelo. El árbitro le expulsó y al ver la tarjeta se volvió loco y fue corriendo hacia Pulido para propinarle un brutal puñetazo que le causó al oscense "un hematoma en el pómulo izquierdo".
Ahora Andrada, tal y como pedían todos los estamentos del fútbol español, ha recibido una sanción ejemplarizante. No podrá jugar en los cinco partidos que quedan de esta temporada. Tampoco lo hará en los 8 primeros de la campaña 2026/2027. Un castigo que no tiene parangón en el fútbol español para una imagen de violencia que ha recorrido el mundo.
El colegiado Arcediano Monescillo recogió en su acta lo sucedido, con otras dos expulsiones por agresión tras la revisión del VAR: "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores", escribió el colegiado.
Dani Jiménez, portero del Huesca y que participó en la tangana posterior a la agresión de Andrada, propinando un puñetazo al meta del Zaragoza, también ha recibido un duro castigo. En su caso ha sido sancionado con 4 partidos de suspensión.