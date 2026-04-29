Una previsión de tormenta eléctrica para el domingo mantiene en suspense el desarrollo normal del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 

Imagen de una de las pantallas del circuito de Miami correspondiente al Gran Premio de 2025

La FIA cruza los dedos para que el tiempo no agüe el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este próximo domingo.

Las previsiones del tiempo no son nada halagüeñas, y a medida que se acerca el fin de semana, son mayores las posibilidades, ya no solo de que caigan precipitaciones (85% de probabilidad a cuatro días de la prueba), sino de que haya opciones de tormenta eléctrica a la hora de la carrera (seis de la tarde, horario de Florida -diez de la noche en España-).

La llegada de un frente de aire frío sumado a temperaturas de hasta 33 grados durante el sábado son factores clave para que, en las horas siguientes, puedan desencadenarse tormentas.

Según la normativa de Estados Unidos que afecta a los espectáculos al aire libre obligan a interrumpir un evento en el que caiga un rayo en un radio de 13 kilómetros. Si la tormenta se mantiene durante dos horas, el Gran Premio debería aplazarse.