Dani Jiménez se enfrenta a una dura sanción que compromete al Huesca

La resaca del derbi aragonés ha dejado en un segundo plano la victoria del Huesca por 1-0 ante el Real Zaragoza. Las agresiones de los porteros, Esteban Andrada y Dani Jiménez, ambos expulsados, centran ahora la atención, con importantes sanciones en el horizonte que se conocerán este miércoles por parte del Comité de Disciplina.

Duras sanciones en el horizonte

Para Esteban Andrada, portero del Zaragoza, se prevé una sanción ejemplar. Su acción ha sido catalogada como una agresión con el agravante de lesión sobre Jorge Pulido, un hecho que consta en el acta arbitral. Esto podría derivar en una sanción en "grado medio", que se estima en 10 o 12 partidos, aunque el máximo podría alcanzar los 15 partidos, tal y como ha contado en Cope Huesca Isaac Fouto.

Las consecuencias para Dani Jiménez, guardameta de la SD Huesca, también son graves. Su puñetazo a Andrada se considera una agresión y, aunque no hubo lesión, se enfrenta a un "mínimo de cuatro partidos de sanción". Este castigo supone un duro golpe para las aspiraciones de salvación del Huesca, pues como se ha señalado en el Tertulión Azulgrana, "la mitad se las carga Dani". El club ha comunicado que recurrirá la sanción, aunque con poco optimismo de que prospere.

La tangana que manchó el derbi

La tangana que ha dado la vuelta al mundo se inició con un puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido, una acción calificada como "más propia del boxeo". La imagen ha ocupado portadas en medios internacionales como The Sun, L'Équipe o Clarín, eclipsando por completo el resultado deportivo.

En medio de la trifulca, Dani Jiménez corrió desde su portería y propinó otro puñetazo en la cabeza de Andrada. Su acción ha sido muy criticada por no estar involucrado directamente en el inicio.

Tensión dentro y fuera del campo

La tensión no terminó en el césped. En el túnel de vestuarios, un presunto insulto a Andrada estuvo a punto de hacer que la situación fuera a mayores. Fue necesaria la intervención de los miembros de seguridad y de la Policía Nacional para acordonar la zona y evitar que el altercado se agravara.

El ambiente ya venía caldeado por varias polémicas, como el intento del Real Zaragoza de fichar a Adrián Sipán, de la dirección deportiva oscense, en la misma semana del derbi, una maniobra calificada como un "recurso de desestabilización". A pesar de los incidentes, tanto los clubes como los jugadores implicados han emitido disculpas públicas.