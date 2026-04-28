Tebas pide una sanción ejemplar para Andrada y califica de "engañabobos" el fuera de juego semiautomático

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha repasado la actualidad del fútbol español, mostrando una vez más su firme postura frente al modelo de gestión del Real Madrid. Tebas ha asegurado no estar sorprendido por la última denuncia del club blanco, afirmando que "no me sorprende nada del Real Madrid". Según el presidente, "el Real Madrid no comparte con la gran mayoría de los clubes un modelo de liga profesional" donde se actúa de forma coordinada, algo que, en su opinión, "hace mucho más grande la competición".

El dirigente ha insistido en que la entidad presidida por Florentino Pérez se desmarca de las "[actuaciones coordinadas]" del resto de equipos. Ha recordado la filosofía que, según él, impera en el club: "la liga es el Real Madrid, 19 más". Esta divergencia de modelos es, para Tebas, el núcleo del conflicto y la razón por la que un entendimiento es "muy difícil, imposible".

Novedades en el VAR y el calendario

Tebas también ha sido muy crítico con el funcionamiento del videoarbitraje. "Hay que cambiar muchas cosas en el var", ha afirmado, anunciando medidas para la próxima temporada. LaLiga implementará el "fuera de juego semiautomático", que considera un avance frente al sistema actual, que era un "engañabobos". Además, se usará la "inteligencia artificial" para la designación de los árbitros en los partidos más complicados, ya que "algo no está funcionando".

Sobre el comprimido calendario por el Mundial, Tebas ha explicado que la primera jornada de LaLiga se dividirá para garantizar los 21 días de vacaciones que marca el convenio y tres semanas de preparación. Ha detallado que clubes como "Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club" podrían ser los más afectados y empezarían la competición más tarde para cumplir con los descansos obligatorios.

Máxima sanción para Andrada

El presidente de LaLiga ha calificado la acción del portero del Zaragoza, Andrada, sobre Jorge Pulido como "una auténtica barbaridad". Tebas ha pedido una sanción ejemplar y ha afirmado que "la sanción debería ser lo máximo posible". Considera que los 12 partidos que estipula el reglamento podrían ser insuficientes y que lo adecuado sería "una sanción de varios meses sin poder jugar".

Finalmente, Tebas ha restado importancia a una supuesta comida entre Florentino Pérez, Ceferin y Al-Khelaifi, dudando de su veracidad al haber sido filtrada por medios que denomina "portavoces". Ha insistido en que el problema de fondo no se arregla con comidas, sino que reside en dos modelos muy diferentes de entender el fútbol profesional en España y Europa.